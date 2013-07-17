6 أبريل: الحكومة تضم وزراء فاشلين وآخرين من نظام مبارك

أعربت حركة شباب 6 أبريل عن اعتراضها على التشكيل الوزاري الجديد بقيادة حازم الببلاوي، وقال مؤسس الحركة ومنسّقها العام أحمد ماهر، إن التشكيل الوزاري احتوى على عدد من الوزراء الذين فشلوا سابقاً في مناصب رسمية وعدد آخر من الوزراء المنتمين لنظام "مبارك" المخلوع والحزب الوطني المنحل.

وتساءل ماهر في تصريح صحافي له اليوم: "كيف يحققون مطالب ثورة قامت على نظامهم في الأساس"، مطالباً الرئاسة بإعلان خطاب تكليف وخطة الحكومة الجديدة وجدولها الزمني تحقيقاً للشفافية ومصارحة الشعب.

وأكد ماهر أن حركة "شباب 6 إبريل" سوف ترصد بكل يقظة أداء الحكومة الجديدة وخطة عملها ولن تسكت على أي تهاون في تحقيق المطالب الشعبية.