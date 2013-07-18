مكرم محمد أحمد: زيارة آشتون اعتراف أوروبي بثورة مصر

قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين الأسبق، إن زيارة كاثرين آشتون، الممثل للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، تعني اعترافا كاملا من الأوربيين بالثورة المصرية والنظام الجديد، وأن ما حدث ليس انقلابا عسكريا.

وأضاف خلال برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء 17 يوليو/تموز، أن الهدف من الزيارة هو الضغط على الحكومة والرئيس المؤقت من أجل الالتزام وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، مؤكداً أن هذا الأمر يصب فى مصلحة المصريين ويلبي طموحهم.

كما أشار نقيب الصحافيين الأسبق إلى أن الحكومة الجديدة التى تم الإعلان عنها هي حكومة كفاءات وطنية، مشهود لها بالنزاهة والتاريخ المشرف، وتعتبر أفضل حكومة تم تشكيلها فى آخر 30 عاماً، وهي قادرة على التعامل مع المشاكل التى تعاني منها مصر في الوقت الحالي.