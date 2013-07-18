النيابة تتهم 5 من الإخوان بتعذيب مواطن وبتر إصبعه

اعترف المتهمون الخمسة بتعذيب مواطن وبتر إصبعه بأنهم قاموا بالتعدي على المجني عليه، وهو عاطل، لاتهامه بسرقة متعلقات وموبايلات المعتصمين برابعة العدوية أثناء تواجده بمنطقة التظاهر، وأنهم كانوا في طريقهم للتخلص من المجني عليه بإلقائه بالصحراء‏.

ووفقاً لصحيفة "الأهرام" وجّهت النيابة العامة للمتهمين المنتمين لجماعة الإخوان تهمة التعدي على مواطن وتعذيبه وقطع إصبعه بالعمد لإقامة الحدّ عليه، وقد تم تحديد جلسة محاكمة عاجلة للمتهمين بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن المتهم الثالث واسمه محمد عبدالحي (موظف) على صلة وثيقة بأعضاء من حركة حماس، وأنه تم تكريمه من قبل إسماعيل هنية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، في استقبال رسمي له بغزة، وبفحص هاتف المتهم عثر على صور له مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وتم التحفظ على الهاتف المحمول الخاص به ووضعه كحرز في القضية وتقديمه للمحكمة، وجارٍ استكمال مناقشة باقي المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما سمع ضابطان بمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والقوة المرافقة في أثناء تواجدهم بمنطقة القاهرة الجديدة صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل سيارة متوقفة بجانب الطريق وبجوارها 5 أشخاص، وحال استبيانهم الأمر قام اثنان منهم بمحاولة الفرار، ما دعا القوات لإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء إلى أن تمكنوا من السيطرة على الموقف وضبط 5 أشخاص، وهم: شهاب الدين (طالب)، وهيثم العربي (صاحب شركة)، ومحمد عبدالحي (موظف)، ومصطفى عبدالحي (موظف)، وأحمد فاروق (محام).