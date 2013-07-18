ترقب بسيناء بعد الإعلان عن ساعة الصفر لعملية "فتح 2"

الترقب الحذر لساعة الصفر إيذانا بانطلاق عملية فتح 2، هو سيد الموقف في سيناء، وذلك بعد أن أكدت مصادر أن القوات المسلحة المصرية قد حسمت أمرها واعتمدت بالفعل ساعة الصفر المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ولم يردع هذا الترقب العناصر المتطرفة في سيناء عن مواصلة هجومها على قوات الأمن ومعسكرات الجيش، التي كان أحدثها مقتل عنصرين من الشرطة المصرية برصاص مسلحين في هجومين فجر اليوم ومقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين في هجمات لمسلحين فجر الأربعاء.

"عملية فتح 2" استعد لها الجيش المصري وتقوم على التنسيق الكامل بين عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية في شمال سيناء، إلى جانب العناصر التي سيتم الدفع بها من خلال وزارة الداخلية، مع عناصر الجيش الثاني الميداني بقيادة اللواء أركان حرب أحمد وصفى، وعناصر قوات حرس الحدود، والوحدات الخاصة والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتحديدا القوات الجوية والبحرية.

وبحسب ما نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية فإنه ستتم استعادة دور الأمن الوطني في سيناء مرة أخرى كما كان عليه قبل ثورة يناير، وإحالة كافة الملفات التي تخص المجموعات الجهادية والتكفيرية المسلحة، إليه للتحري والبحث عن تاريخها وسوابقها الجنائية، بدلا من إسنادها إلى الأمن الحربي والمخابرات العامة.

ويرى البعض بأنها حرب ضد التطرف والإرهاب تقودها القوات المسلحة المصرية وتتعلق بها آمال ملايين المصريين لإنقاذ البلاد من مأزق.

وأكد محللون عسكريون أن الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين هم من ألقوا البلاد في مأزق عبر سماحهم بدخول آلاف المتطرفين إلى سيناء خلال عام من حكم محمد مرسي لمصر.