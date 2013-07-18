حرس الحدود المصري يضبط أسلحة وذخيرة مهربة من ليبيا

ذكرت مصادر عسكرية لمراسلة "العربية" أن العناصر الأمنية لقوات حرس الحدود المصرية بالمنطقة الغربية على الحدود الليبية، بمنطقة الجلالة شرق رأس الحكمة، قد تمكّنت من ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة والأقراص المخدرة المهربة عبر الحدود.

ووفقاً لمصادر في إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، فإن المضبوطات كانت في طريقها إلى القاهرة على متن عربتين، وشملت المضبوطات 142 بندقية آلية، و17 رشاش كلاشنكوف، و6 بنادق قنص، و1500 خزنة، و14 ألف طلقة عيار 39، و18 ألف طلقة عيار 51.

وأشارت الشؤون المعنوية إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

ومن ناحية أخرى، ذكر مراسل "العربية" في العريش أن مسلحين مجهولين هاجموا مساء الخميس كميناً للأمن على نقطة المطافئ بحي الزهور بالعريش، وأسفر الهجوم عن إصابة مجندين وتم نقلهما الى مستشفى العريش العام ومنها الى العسكري.

وقال مصدر طبي إن مستشفى العريش العام استقبل اثنين من أفراد الشرطة، الأول مُصاب بطلق ناري في الرأس، والآخر بطلق ناري في الكتف الأيمن.