انطلاق مسيرة إخوانية نحو منزل وزير الداخلية بالقاهرة

أفاد مراسل قناة "العربية" في القاهرة بعودة مسيرة لجماعة "الإخوان المسلمين" كانت قد انطلقت من رابعة العدوية مساء الخميس 18 يوليو/تموز باتجاه منزل وزير الداخلية، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن بشوارع حي مدينة نصر، خصوصاً شارع يوسف عباس. وأضاف أن المشاركين في المسيرة لم يمضوا وقتاً طويلاً في محيط منزل وزير الداخلية، إذ قاموا بالعودة مرة أخرى في شارع مصطفى النحاس في اتجاه رابعة العدوية.

هذا وكثفت قوات الأمن تواجدها أمام مقر مبنى الأمن الوطني بمدينة نصر، وذلك تحسباً لقدوم أي مسيرات من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام المبنى، فيما قام أهالي الشوارع المحيطة بالمبنى بتنظيم لجان شعبية بالمنطقة، وذلك لمنع أنصار الرئيس المعزول من الوصول إلى المبنى.

وبحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع"، فقد انطلقت مسيرة لأنصار الرئيس المعزول، جابت شوارع حي مدينة نصر، قادمة من أول شارع مصطفى النحاس للحي السادس وصولاً إلى الحي الثامن، وحمل أفراد المسيرة الشوم (عصا خشبية غليظة) والهراوات، مما تسبب في إرباك المرور، ورددوا هتافات مناهضة للفريق أول عبدالفتاح السيسي والنظام الحالي، مطالبين بعودة الرئيس المعزول.

هذا وقامت منصة رابعة ببث كلمة مسجلة سبق إذاعتها للرئيس المعزول مرسي وسط تكبيرات وهتافات: "مرسي مرسي.. الله أكبر".

في نفس السياق، وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس مرسي وأهالي قرية زاوية رزين، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وحدثت حالة من الكر والفر واشتباكات بالحجارة والشوم بمحيط القرية.

وقام الأهالي بمحاصرة الإخوان داخل المسجد الغربي بالقرية.