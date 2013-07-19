إلغاء جواز السفر الدبلوماسي للرئيس السابق مرسي وأسرته

قامت وزارة الخارجية المصرية بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة للرئيس السابق محمد مرسي وأسرته، بسبب انتفاء الصفة الوظيفية له.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك جاء بناء على طلب رسمي من الرئاسة، ووفقاً للائحة جوازات السفر المصرية الرسمية الصادرة بالقرار رقم 10033 لسنة 1999 وتعديلاته.

ومن جهة أخرى، قامت وزارة الخارجية بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة لمساعدي ومستشاري الرئيس السابق، وجوازات السفر "لمهمة" الصادرة لسكرتاريته الخاصة وأعضاء مكتبه، فضلا عن إلغاء جوازات السفر "الخاصة" الصادرة لأعضاء مجلس الشورى نظرا لانتفاء صفتهم الوظيفية في أعقاب صدور الإعلان الدستوري الذي تضمن حل المجلس.

وأخطرت وزارة الخارجية إدارة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بإلغاء هذه الجوازات، نظراً لانتفاء الصفة الوظيفية لحامليها وعدم قانونية استخدامها في السفر من وإلى البلاد.