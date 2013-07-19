الإسكندرية تستعد لمليونية "محاكمة مرسي" بسيدي جابر

دعا الناشطون السياسيون وشباب الثورة في الإسكندرية للاحتشاد بميدان سيدى جابر اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز في فعالية كبرى وإفطار جماعي في مليونية تحت مسمى "الشعب يريد محاكمة مرسي"، بهدف ما وصفوه بإفشال مخططات تنظيم الإخوان والطرف الثالث "الوهمي" في إحباط ما حققه الشعب المصري من انتصار لإرادته على مخطط الهيمنة.

وتنطلق مسيرات من عدد من المناطق الشعبية، منها القباري والحضرة ومحرم بك ومصطفى كامل وباكوس، إضافة إلى ساحة مسجد القائد إبراهيم بعد صلاة العصر، للتوجه إلى الميدان والمطالبة بتقديم الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهم الخيانة العظمى والتخابر من دول أجنبية وتعمد الإضرار بالأمن القومي المصري.

وعلى الجانب الآخر، ردت جماعة "الإخوان المسلمين" على المطالب بمحاكمة الرئيس المعزول بتوزيع منشورات تحمل بياناً يهاجم القوات المسحلة على المصلين داخل المساجد بالمناطق الشعبية، تحت عنوان المذبحة وخطة الانقلاب العسكري في مصر، تحمل صوراً لكمية من الرصاصات ووجه قتيل ومصحف.

وقال المنشور الذي هاجم القوات المسلحة والفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، إنهم تسببوا في صناعة الأزمات في الشارع، مثل انقطاع الكهرباء والمياه ونقص السولار والبنزين لشحن المواطنين ضد حكم الرئيس المعزول مرسي، والخطوة الثانية ضخ المليارات لإنشاء قنوات فضائية تعمل على التعتيم على إنجازاته وحكومته وتشويه مؤسسة الرئاسة وشيطنة التيار الإسلامي ونشر الشائعات والأكاذيب لإشعال الفتن.

وأضاف: "أما الخطوة الثالثة فهي حل كافة المؤسسات المنتخبة، وعرقلة استكمال بناء المؤسسات، وتشكيل ميليشيات مسلحة من فلول الحزب الوطني".

كما أطلقت الجماعة شائعات باستهداف مسيراتها المؤيدة للرئيس المعزول، بسيارات مفخخة، وتردد أنباء عن وجود سيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية بداخلها مفرقعات، ما أثار حالة من الذعر والخوف وسط المصلين والمواطنين عقب صلاة التراويح، الأربعاء.

وعلى الفور أرسلت الجهات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية سيارة للكشف عن المفرقعات، مستعينة بالكلاب البوليسية وسيارة إطفاء لفحص السيارة المشتبه فيها وما بداخلها، واتضح أنها ماركة "بيجو" خضراء اللون، مجهولة منذ عدة أيام على كورنيش الإسكندرية بداخلها كراتين، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المصلين بالقائد إبراهيم، وقام خبراء المفرقعات بمعاينة وفحص السيارة بالكامل من الداخل والخارج، ولم يتم العثور على أية مفرقعات بداخلها.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية: " لم نجد أي مفرقعات، ونقوم بواجبنا بتأمين المتظاهرين السلميين".