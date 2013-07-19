مسيرة إخوانية لمقر الحرس الجمهوري والجيش يحيطه بالأسلاك

أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة، الجمعة أن الجيش المصري أغلق الشوارع المؤدية لدار الحرس الجمهوري بالأسلاك الشائكة، ووقف الطرقات المؤدية إلى وزارة الدفاع بعد عزم الأخوان التوجه إلى مقر الوزارة.

وذكر التلفزيون المصري، أن مسيرة تقودها جماعة الإخوان المسلمين تتجه من ميدان رابعة العدوية إلى دار الحرس الجهوري، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والإفراج عنه، فضلا عن انضمام مسيرتي الفتح والتوحيد المؤيدتين للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مسيرة رابعة العدوية القادمة من مدينه نصر والمتجهة إلى دار الحرس الجمهوري.

وفي السياق ذاته، أقامت قوات الجيش حاجزاً، عبارة عن سلك على مسافة من دار الحرس الجمهوري تقدر ببضعة كيلو مترات تدعمها مدرعات الجيش، فيما يقوم متظاهرون بمخاطبة الجنود، مستخدمين مكبرات صوت مطالبينهم بتشغيل القرآن الكريم والانحياز لإرادة الشعب.

كما خرج المئات من أنصار الإخوان في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى ميدان النهضة.