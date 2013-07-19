السفارة الأميركية تحث رعاياها على الحد من تحركاتهم بمصر

أصدرت السفارة الأميركية بالقاهرة رسالة أمنية جديدة لرعاياها في مصر، أوضحت فيها أن العديد من وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى إمكانية حدوث مظاهرات يوم الجمعة، موضحة أن حركة أعضاء السفارة الأميركية بمصر بالفعل مقيدة ومحدودة، كما يجري التدقيق عن كثب في كل السفريات لمهام رسمية.

وأشارت السفارة الأميركية إلى أنها تقترح على المواطنين الأميركيين في مصر الحد من تحركاتهم, وتجنب المناطق المعرضة للتجمعات, والابتعاد بشكل فوري عن أي منطقة تتجمع فيها الحشود، لأنه من الممكن أن تتطور إلى مظاهرات إضافية وأعمال من العصيان المدني في أي مكان آخر في مصر.

وأوضحت أنه يتعين على المواطنين الأميركيين تجنب المناطق التي قد تحدث فيها التجمعات الكبيرة، لأنه من الممكن أن تتحول المظاهرات أو الأحداث التي يقصد منها أن تكون سلمية إلى مواجهات, وربما تتصاعد إلى أعمال عنف.

وحثت المواطنين الأميركيين في مصر على رصد التقارير الإخبارية المحلية وتخطيط أنشطتهم وفقا لذلك.