حماس تطلب من القاهرة الإبقاء على الأنفاق الحدودية

طالبت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة الحكومة المصرية الجديدة بإبقاء أنفاق التهريب ما بين مصر وغزة مفتوحة ووقف تدميرها لنقل السلع الحيوية والبضائع واحتياجات الفلسطينيين.

وحذر إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة من وقوع كارثة في حالة غلق الأنفاق دون فتح نقاط عبور أخرى وأضاف أن حماس تقدر احتياجات مصر الأمنية، ولكن في الوقت نفسه لا يجب أن تؤثر على احتياجات الفلسطينيين كما طالب بفتح معبر رفح للأفراد والبضائع.

وناشدت حماس الحكومة المصرية بوقف هذا التدمير لأنفاق التهريب حيث تعتبر هذه الأنفاق الحل الوحيد لوصول البضائع إلى غزة ولا بديل آخر عنها.

ويتعرض القطاع لحصار محكم من إسرائيل ما يجعل أنفاق التهريب التي تقدر بالمئات أمرا لا غنى عنه لاقتصاد قطاع غزة كما تعتبر هذه الأنفاق من أهم مصادر الدخل للحكومة المقالة في غزة.

يذكر أن السلطات المصرية شرعت منذ أسبوع في هدم العديد من أنفاق التهريب بين قطاع غزة والحدود المصرية، بسبب تردي الحالة الأمنية في سيناء ولكثافة الهجمات المسلحة التي تستهدف رجال الجيش والشرطة برفح وبمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.