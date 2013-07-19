سلطات مطار القاهرة الدولي تعلن حالة الطوارئ القصوى

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ القصوى بالتنسيق مع القوات المسلحة، إذ أكد اللواء مجدي اليسري مدير شرطة ميناء القاهرة الجوي على تشديد الإجراءات الأمنية على جميع مداخل ومخارج مطار القاهرة، تحسبا لحدوث أي ظرف طارئ.

وتشمل الإجراءات المشددة تفتيش السيارات المتجهة إلى المطار والتأكد من هويات ركابها. كما تم تشكيل غرفة عمليات في المطار لمتابعة الحالة الأمنية في أرجائه فضلا عن تزويد كافة الصالات بكاميرات مراقبة.. يأتي ذلك في ظل انتشار مكثف لرجال الشرطة السريين من المباحث الجنائية.

وقالت مراسلة "العربية" في القاهرة، إن السلطات الأمنية عززت من إجراءاتها بعيد ورود أنباء عن استهداف منشآت حيوية من بينها مطار القاهرة الدولي.

تأتي تلك التطورات، بعيد إطلاق دعوات من قبل القوى الثورية للاحتشاد بميدان التحرير وقصر الاتحادية للتأكيد على مكتسبات ثورة 30 يونيو، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين تنظيم مليونية ضد ما أسمته الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي.