مفتي الجمهورية السابق: عقيدة الجيش المصري صحيحة

أدى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، صلاة الجمعة، في مسجد الشهيد أحمد بدوي بساحة الكلية الحربية بالقاهرة، برفقة كل من الفريق صدقي صبحي صالح رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، وذلك في ذكرى نصر السادس من أكتوبر العاشر من رمضان.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ علي جمعة وتركزت حول ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا أن "الجيش المصري أوفى بكل ما سمعناه منه على مرّ التاريخ، وعقيدته صحيحة".

وتحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عن محبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للجيش المصري وأنه كان يسميه "الجندي الغربي"، وكيف أن ما كادهم أحد إلا أخذهم الله ونصرهم عليه، وأن الجيش المصري منصور بالله دائما.

وطالب جمعة بالالتفات وتصديق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم الالتفات لمن يتحدث فقط ولا يفعل شيئا، كما تحدث عن فظاعة قتل النفس وإراقة الدماء دون وجه حق، كما طالب بعدم تصديق أصحاب الهوى والمصالح والشهوات.

وتحدث جمعة عن المرأة التي تتحمل غياب زوجها أثناء الحرب وأم الشهيد التي تحرم من وليدها من أجل الوطن، واصفا ذلك بالمنحة الربانية لدخول الجنة.