أدمن "العسكري": السيسي لن يرشح نفسه لرئاسة مصر

أكد أدمن الصفحة الرسمية للمجلس العسكري المصري على موقع "فيسبوك" أن بعض وسائل الإعلام تداولت ما يُشير إلى احتمالية أن يرشح القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، نفسه للرئاسة مؤكداً أن "هذا الطرح عارٍ تماماً من الصحة، ولا يستند إلى أي حقيقة ثابتة"، ولم يحدث أن سبق الإشارة إلى هذا من القائد العام أو من أي مسؤول بالقوات المسلحة، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الجمعة 19 يوليو/تموز.

وأوضح الأدمن أن القائد العام للقوات المسلحة المصرية "فخور بقيادته لهذه المؤسسة العريقة، ويعتز بالدور الذي قامت ولا زالت تقوم به للحفاظ على الأمن القومي المصري، ويكفيه فخراً أن يرى هذا التلاحم غير المسبوق بين الشعب وقواته المسلحة، وأنه لا يتطلع لأكثر من ذلك"، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية.

وأضاف: "تهيب القوات المسلحة بجميع وسائل الإعلام تحرّي الدقة والحذر فيما يتم تداوله خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا، ووضع الأمور في سياقها الصحيح تجنباً للمغالطات والمبالغات حفاظاً على حق المصريين جميعاً في معرفة الحقائق الكاملة بكل وضوح وتجرد".

ويواجه السيسي حملة شرسة من جانب مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي عقب تسليم رئاسة البلاد إلى رئيس انتقالي مؤقت وإعلان خارطة طريق لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة إلى جانب وقف العمل بالدستور الحالي لحين تعديله.