القوات المسلحة تكشف حقيقة "ضابط الإخوان" المزيف برابعة

كشف أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على "فيسبوك" كذب جماعة الإخوان المسلمين بشأن ظهور شخص بمحيط رابعة العدوية، حيث يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي، يرتدي الزيّ العسكري.

وبحسب "بوابة الأخبار"، فقد أوضحت الصفحة أن الصورة التي تم التقاطها من منصة رابعة العدوية لشخص ملثم يرتدي الزيّ العسكري، لشخص كاذب ينتمي لجماعة ليس لها دراية بالزيّ العسكري، وذلك للأسباب الآتية:

1- رتبة النقيب على كتف من يرتديها هي رتبة نحاسية يتم وضعها على البدلة العسكرية الرسمية فقط وليس على الأفرول.

2- هذا الزيّ تم إلغاؤه من القوات المسلحة تماماً .

وأهابت القوات المسلحة بشعبها العظيم عدم الالتفات إلى مثل هذه الأكاذيب التي تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع معنويات معتصميهم عن طريق إيحائهم بأن هناك مَنْ يعارض ثورة 30 يونيو داخل القوات المسلحة.