النائب العام يأمر بفتح تحقيق في أحداث مدينة المنصورة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد بفتح تحقيق عاجل وموسع في أحداث الاشتباكات التي شهدتها مدينة المنصورة الجمعة، بين أهالي المدينة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أسفرت عن سقوط 5 قتلى.

وعلى الفور، طلب النائب العام من النيابة المختصة سرعة مخاطبة وزارة الداخلية، لاستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبي تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة.

وأكد النائب العام أن "النيابة العامة عازمة على المضي في إجراءات التحقيق بشكل محايد وبالدقة اللازمة وصولا لوجه الحق وتحديد المسؤولين عن تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للعدالة.

جدير بالذكر أن الإخوان توجهوا بعد الإفطار بمسيرة للجامعة انطلقت من أمام استاد المنصورة، وحدثت اشتباكات بينهم وبين الأهالي، وانتقلت قوات الشرطة والأمن المركزي لمكان الواقعة لفض الاشتباك.