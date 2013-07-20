شباب حملة "تمرد" يتدربون استعداداً لبرلمان مصر المقبل

قال عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، شريف عبد المنعم، إن الحملة تقوم في الوقت الراهن بالإعداد لحملة تحت اسم "برلمان شباب" استعدادا لانتخابات مجلس النواب القادم.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع، أنهم سيفتحون الباب لتدريب الشباب على العمل البرلماني لفترة تبلغ ثلاثة أشهر، وعلى اختيار الكوادر منهم لترشيحهم في مجلس النواب القادم، وذلك من أجل الوصول الى هدف تمثيل الشباب في البرلمان القادم بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة.

الجدير ذكره أن حركة تمرد أعلنت في وقت سابق، أنها ستجمد نشاطها الثوري وستنخرط في البناء المجتمعي، وأشارت الحركة إلى أنها ستبدأ حملة أيضا بالشارع المصري تحت عنوان اكتب دستورك"، بغية تحقيق دستوري عصري يقوم على العدالة الاجتماعية ولا يستند إلى الطائفة ولا يفرق بين المواطن على أساس الدين.



