مجهولون يهاجمون مركز شرطة مصرياً بقنبلة يدوية

انفجرت قنبلة، السبت 20 يوليو/تموز، داخل مركز شرطة أبو صوير، الذي يبعد 20 كيلومترا عن مدينة الإسماعيلية التي تطل على قناة السويس المصرية، وذلك عقب ربع ساعة فقط من أذان صلاة المغرب والإفطار، دون أن تقع خسائر في الأرواح، نقلا عن وسائل إعلام مصرية.

وأصيب السكان بهلع من جراء صوت الانفجار الشديد، ليكتشفوا إصابة مركز الشرطة بقنبلة.

وتعرضت سيارة ترحيلات للتدمير الكامل، كما تضررت سيارة مطافئ وسيارة شرطة وسيارة ملاكي من جراء الانفجار، بحسب صحيفتي "الأهرام" و"اليوم السابع"، السبت.

وقال شهود عيان إن مجهولين ألقوا بالقنبلة في محاولة لاستهداف بعض الأفراد الذين كانوا يتناولون إفطارهم قرب المركز.

وتوجه خبراء أمن ومفرقعات إلى موقع الهجوم لاستبيان طبيعة القنبلة؛ ومعرفة ما إذا كانت حديثة الصنع أم من مخلفات الحرب.