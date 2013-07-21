آلاف الإخوان يتظاهرون أمام قنصلية أميركا بالإسكندرية

تجمّع بضعة ألوف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أمام مبنى القنصلية الأميركية، وسط المدينة، وذلك عقب خروج مسيرات نسائية دعت إليها الجماعة رفضاً لما وصفته بالانقلاب العسكري.

وانطلق المشاركون في المسيرة من محطة الرمل، وطافوا عدداً من شوارع المدينة أبرزها طريق الكورنيش، متجهين لمقرّ القنصلية الأميركية في خطوة تصعيدية ضد الانقلاب العسكري "الذي حدث برعاية أميركية"، بحسب وصفهم .

وحمل المشاركون أمام القنصلية الأميركية صور الرئيس المعزول محمد مرسي، ولافتات كتبوا عليها عبارات مثل:" أين الضمير العالمي"، "لا لرعاية أميركا للانقلاب على الشرعية".

وأكد مؤيدو الرئيس مرسي أن فعالياتهم مستمرة؛ للتأكيد على مطلبهم بعودة الرئيس الشرعي، مشددين على تمسكهم بالسلمية في مواجهة الانقلاب العسكري.

يأتي ذلك عقب خروج مسيرات نسائية من المنتميات إلى جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية من أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وذلك للتنديد بأحداث العنف التي شهدتها مدينة المنصورة، والتي سقطت فيها أربع سيدات قتلى، خلال مشاركتهن في مظاهرات لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي.