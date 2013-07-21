أسباب اقتصادية ومعيشية أودت بالإخوان ومرسي إلى الهاوية

لم تكن سياسة الإخوان في الحُكم السبب الوحيد الذي قاد النظام المصري بقيادة مرسي إلى الهاوية، بحسب مراقبين، فالمساس بلقمة عيش المواطن كان المساهم الأكبر في تأجيج الحركة المنددة بالجماعة وإعلاء الصوت ضدها. وحصر مراقبون الأسباب الاقتصادية والمعيشية التي أدت الى تراجع شعبية الرئيس المعزول، وهي نفس الأسباب التي تمثل تحديات قوية أمام الحكومة الجديدة.

فالوقوف في الطوابير أمام محطات الوقود لساعات كان همّاً آخر أضيف على كاهل المصريين، حيث بلغت نسبة نقص المعروض من الوقود 20% ردّها بعض المسؤولين في وزارة البترول الى عمليات التهريب، فيما اعتبرها آخرون نتيجة أعطال فنية في معامل التكرير.

ومن تبعات أزمة الوقود والطاقة انقطاع الكهرباء المستمر، حيث وصل العجز في التيار الى 25%.

وتتابعت المشاكل الاقتصادية لتشمل زيادة البطالة، حيث انضم أكثر من مليون مصري لفئة العاطلين عن العمل خلال عام، أما ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الدين العام يضاف إليها انخفاض قيمة الجنيه المصري، فنتائج لحكم لم يرض الشريحة الكبرى من الشعب ونتج عنه نقمة شعبية أكبر.

وفيما اقتصاد مصر يتهاوى في ظل هذه الأسباب مجتمعة جاء تراجع التصنيف الائتماني لمصر مقترباً من تصنيف اليونان ليصب الزيت على النار ...ليجد الشعب المصري نفسه ينزلق الى مجهول مع الجماعة الحاكمة لاسيما مع تعثر اقتراض ما يقارب خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، فقال كلمته الرافضة لتدني درجة مصر في المحافل الدولية سياسياً واقتصادياً في الثلاثين من يونيو.