الجيش يمنع مسيرة للإخوان من الوصول للسفارة الأمريكية

أفاد مراسل العربية في القاهرة أحمد بجاتو أن قوات الجيش منعت مسيرة للإخوان من الوصول للسفارة الأمريكية، في الوقت الذي يواصل فيه المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، الأحد، احتجاجاتهم، في القاهرة والاسكندرية.

وطاف المتظاهرون عدداً من شوارع وميادين محافظة الاسكندرية، حيث تظاهروا أمام مقر البورصة، وأمام مقر البنك المركزي، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس المعزول.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت أنصارها لتنظيم تظاهرات، الأحد، أمام السفارة الأميركية وسفارات غربية أخرى.

ونشر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بيانا عدّد فيه الفعاليات المقرر إقامتها، الأحد، عقب صلاة الظهر، ومنها مسيرات إلى بعض السفارات في "جاردن سيتي" وحي الزمالك، وكذلك إلى السفارة الأميركية "لفضح دور السفارة والإدارة الأميركية في ترتيب ودعم الانقلاب العسكري على الديمقراطية، وللمطالبة بطرد السفيرة الأميركية"، حسب ما جاء في البيان.

وتتضمن الفعاليات أيضاً مسيرات نسائية من مسجد النور بالعباسية إلى مقر وزارة الدفاع "احتجاجا على قتل المتظاهرات السلميات بالمنصورة" ومن أمام جامعة القاهرة إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان "للمطالبة بحماية المتظاهرات".

وأكد التحالف في ختام بيانه "استمراره في مشاركة الشعب نضاله لاستعادة حريته المسلوبة ورفض الانقلاب العسكري الدموي حتى تتحقق أهداف ثورة يناير المجيدة".