الجيش والقبائل يد واحدة

في مظاهرة حب رائعة‏,‏ دعما للجيش ودوره في مساندة ارادة الشعب‏,‏ وانتصارا لعملياته التي تجري في سيناء حربا علي الارهاب وتعزيزا لسيادة مصر علي كل اراضيها‏,‏

اجتمع في مدينة الاسماعيلية اكثر من الفي ممثل للقبائل العربية في مصر الذين يعيشون في مناطق الحدود ويتعايشون مع القوات المسلحة, جمعتهم مائدة افطار بدوية بدعوة من الشيخ عبادة نائل شيخ العبابدة شمال سيناء, قبل ان ينعقد مؤتمرهم الذي استمر حتي ساعة السحور, تتابع خلاله شيوخ القبائل يحيون دور القوات المسلحة, سيف الامة, في مساندة ارادة الشعب المصري في ثورته يوم30 يونيو.

ويؤكدون التزامهم بالدفاع عن امن سيناء ضد كل شرور الفتن, واصرارهم علي قطع دابر الارهاب واجتثاث جذوره وحرمانه من اي ملاذ آمن, ويطالبون الجيش باستمرار العمليات الي ان تتطهر سيناء من كل بؤر الارهاب ويتم اغلاق جميع الانفاق, كما يؤكدون رفضهم لأي مرجعية دينية سوي الازهر الشريف لوسطيته واعتداله ونقاء فكره,وتجرد مواقفه من الهوي والغرض وسموم السياسة التي افسدت بعضا من رجال الدين, سخروا انفسهم لخدمة دعاوي النفاق, يحاولون تصوير القضية علي انها صراع علي تطبيق مبادئ الاسلام, بينما يعرف الشعب بأكمله انها قضية مصالح, حافزها الوحيد الرغبة في الاستحواذ علي السلطة لصالح جماعات المنتفعين!

شهد المؤتمر الشيخ عبد الله جهامة رئيس منظمة تحرير سيناء التي لعبت دورا مهما في تكبيد العدو الاسرائيلي خسائر ضخمة بعد هزيمة67, وظل في اسر اسرائيل سنوات طويلة يعاني سوء المعاملة والتعذيب, كما شهده الشيخ عيسي الخراطين رئيس قبيلة الروميلات التي تسكن منطقة رفح والشيخ زويد, ويعرف بدقة اسرار الانفاق وألغازها ويطالب بسرعة تدميرها لخطورتها علي الامن القومي لمصر,كما حضر المؤتمر الشيخ دخيل الله سويلم شيخ قبيلة الحويطات والشيخ رفيع سلامة احد كبار عقال جنوب سيناء.

نقلاً عن "الأهرام المصرية".