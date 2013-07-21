الحويني للإخوان: الله سلبها منكم لكي تتربوا

أعلن الشيخ أبي إسحاق الحويني، الذي يعد من أبرز القيادات السلفية في مصر، تلميحاً عن تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي استمرت عاما، وقال إن الله منحها إياهم، وعندما أخفقوا، سلبها منهم لكي يتعظوا.

وقال الحويني، في فيديو على صفحته الإلكترونية الرسمية، بالحرف الواحد: "كأن الله أراد أن يقول للمتشوقين والذين يحلمون بإقامة الإسلام، أدنهالكم سنة.. ما نفعتوش، نسلبها منكم، لتتربوا وترجعوا، وتعرفوا أن التمكين لا يكون إلا بالعبودية".

وعُزل الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان، إثر تظاهرات انطلقت في الذكرى السنوية لتوليه الحكم في 30 يونيو/حزيران، وذلك إثر تدخل الجيش إلى جانب القوى المدنية التي رفضت استمرار مرسي في الحكم.

وتابع الحويني موضحا وجهة نظره: "لو صرتم عبادا لله، مكنكم حتى بلا أسباب"، مشيرا إلى أن "حكم العالم أمر كبير".

وقال مخاطبا الإخوان تلميحا: "ارجعوا إلى أنفسكم، وليسأل امرؤ نفسه: هل أنا عبد لربي في نفسي وفي بيتي وفي أولادي وفي عملي؟ هل أنا عبد لربي في حياتي مع الناس؟ ولا يكذب إذا أراد لنفسه خيرا، فإذا كان الجواب: لا، عرفنا الخلل".

وأضاف: "كلامي لن يعجب المتحمسين، وسيقول بعض الناس متخاذل، ولكن عندما تنكشف الفتن، سيعلم الناس من كان صاحب بصيرة، ومن كان أعمى"، مشيرا إلى أنه "كما مُكن أسلافنا الكبار، لن نُمكن إلا إذا سرنا عل طريقهم".

واستدرك القيادي السلفي: "لا ينجح رجل لا يحمل هما. الذي لا يحمل هما، هو رجل فاشل في الدنيا، ناهيك أن يكون فاشلا في الدين".

وحول مدى متابعته للأزمة الحالية بعد عزل مرسي، قال الحويني: "لايظن أحد أنني غائب عن المشهد، وإن لم أكن من حضوره، وعندي كلام كثير، وربما اقتضت الحكمة ألا أتكلم به الآن، وسأتكلم به في وقته".

وقال: "كلامي ليس مبنيا على العاطفة، ولا على الانفعال، ولكن مبني على الاعتقاد والظن الراجح".