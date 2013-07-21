حقيقة المشهد فى سيناء

أسعدنى الحظ وجلست قبل أيام مع مواطن سيناوى أصيل أبا عن جد، يقيم قرب العريش، وأقاربه منتشرون فى قرى المنطقة البعيدة، يعرف الناس والعائلات الاصيلة والطارئة، يعرف ابن المنطقة ويميزه عن الغريب، يعرف الفرق بين أنصار حماس وأنصار ممتاز دغمش، وقبل ذلك وبعده لديه تفكير عقلانى ليتجاوز تفكير القبيلة الضيق إلى هموم الوطن الكثيرة.

هذا المواطن ــ المتعلم جيدا والمثقف أيضا والمتابع لكل شئون الوطن ــ حكى لى تفاصيل كثيرة توضح طبيعة المشهد هناك، ومن حسن الحظ أنها تخالف الكثير مما تعتبره وسائل الإعلام بديهيات.

شخصيا كان عندى مؤشرات ان هناك ميولا انفصالية لدى غالبية أهل سيناء، وانهم لا يشعرون انهم مصريون مثلما نشعر نحن، لكن هذا المواطن قال بوضوح ان هذه الصورة خاطئة تماما، والمواطن العادى أو البسيط يتعامل باعتباره مواطنا مصريا، لكنه يريد الشعور ان الدولة تقدره وتهتم به، هذا المواطن صامت لكنه الأكثر سعادة بوجود الجيش فى سيناء، لان الأخير مايزال لديه بعض الهيبة هناك، وعلى الأقل يجعل الناس تشعر بالأمان.

لكن المشكلة أن ترجمة كامب ديفيد على أرض الواقع هى التى تقود ــ مهما كانت النوايا حسنة ــ إلى غياب الدولة طالما أننا غير قادرين على إرسال جنود كثيرين لفرض الأمن بالإضافة إلى الميراث السيئ لاجهزة الامن مع المواطنين.

المفاجأة ان أكثر من لديهم ميولا انفصالية هم الجهاديون، لانهم يريدون مكانا مستقلا خاصا بهم يطبقون فيه أحكامهم ويقيمون فيه إمارتهم، ناهيك عن أنهم يكفرون بالدولة وسلطتها ويؤمنون بالأممية والخلافة الجامعة لكل المسلمين.

سلطة القبيلة التقليدية ونفوذها يضعف كل يوم لأسباب كثيرة منها انتشار التعليم وثورة الاتصالات، والاهم تنامى نفوذ الجهاديين، الذى يتقدم لاحتلال هذه المساحة وليس الدولة أو حتى المجتمع المدنى باشكاله المختلفة.

وطبقا لمشاهدات هذا المواطن فإن الدولة فعلا شبه غائبة فى المنطقة، والذى ملأ هذا الفراغ جهات كثيرة، منها إسرائيل وإيران وحماس والجهاديين والعصابات الإجرامية.

ولان الدولة غائبة فقد تحولت سيناء إلى بيئة حاضنة بالقوة والغصب للجهاديين الذين لا يتورعون عن ارتكاب أى شىء، والغريب ان الأوضاع الراهنة جعلت المصالح تتلاقى بين الجهاديين والمهربين.

يقول هذا المواطن انه وغيره يرى ظاهرة خطيرة هى المال غير الطبيعى الذى يتدفق من الجهات التى حلت محل الدولة، وهو الأمر الخطير الذى يجعل ما تبقى من هيبة الدولة يتآكل.

يضيف ان حماس موجودة بالفعل فى سيناء مثلما ان هناك جماعات جهادية فلسطينية اخرى موجودة، لكن وجود حماس ليس بالشكل الذى يصوره الإعلام المناهض للإخوان، هم موجودون ومؤثرون لكن لإيران وجودها ولإسرائيل وجودها الأكثر تأثيرا.

هذا المواطن يعتقد أن الفرصة لم تضع تماما لكى تعود الدولة ليشعر بها كل سكان المنطقة أو غالبيتهم.

إحدى المشاكل الاساسية كانت ممانعة الاخوان فى تعامل الجيش بحسم مع المتطرفين والخارجين على القانون، بل يذهب البعض إلى وجود علاقة عضوية بينهما لان محاربة الدولة بالاسلحة الثقيلة قد بدأ بعد أقل من 48 ساعة من إقالة مرسى.

الآن لم يعد مرسى موجودا فى السلطة.. فمتى تبدأ المواجهة الشاملة فى سيناء، ومتى نتمكن من تعديل اتفاقية كامب ديفيد سبب معظم المصائب فى سيناء؟

نقلا عن "صحيفة الشروق المصرية".