زهران: من ميزات الببلاوي أنه لم يعط وعودا مبالغا فيها

اعتبر الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي، أن من ميزات رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أنه لم يعط وعودا مبالغا فيها، حيث أكد أن الحكومة ستعمل على حل مشاكل المواطنين بقدر المستطاع.

وأضاف زهران، في حواره مع برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء أمس السبت، أن الببلاوي، في حديثه الأخير للتلفزيون المصري، أعلن عدة نقاط إيجابية؛ منها تمسكه بالحوار ونبذ العنف بكل أشكاله.

وأشاد زهران بحديث الببلاوي عن العلاقات المصرية العربية التي اعتبرها علاقات حيوية وتاريخية لا تقتصر على المعونة التي يقدمها الخليج لمصر.

وفي موضوع تدخل المسؤولين الأتراك في الشؤون المصرية، اعتبر زهران أن موقف الببلاوي كان حكيما وعاقلا، حيث إنه لم يتحدث بشكل عصبي رغم التصريحات التركية ضد الثورة المصرية.

شفافية الببلاوي

ومن جانبه، شكر الدكتور جمال نصار، رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة، الببلاوي على شفافيته، وسرعة تعامله مع الأحداث التي تطرأ على الساحة المصرية، مضيفاً أن "هذا ما كنا نطالب به نظام الرئيس السابق محمد مرسي".

واعتبر نصار أن الأمن والاقتصاد هما حجر الزاوية في الأزمة المصرية، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذان الملفان بشكل جيد.

وفي سياق آخر، أوضح نصار أن "ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري لا يمكن أن يختلف عليه أحد، وتم إخراجه بشكل ناعم وجميل، والأمن عاد لنهجه السابق، يتعامل بعنف مفرط مع المتظاهرين التابعين لجماعة الإخوان، وهناك اتجاه لعودة أمن الدولة مرة أخرى وتكميم الأفواه وتضييق الحريات الإعلامية".

أما اللواء المتقاعد محمد عكاشة، فاعتبر أن على الببلاوي البدء فوراً في تطبيق القانون بحق الأشخاص الذين يقطعون الطرق، والعمل على فرض الأمن في الفترة القادمة حتى يتحقق الأمن الذي يؤدي إلى التنمية، حسب تعبيره.

وشدد عكاشة على أن وزارة الداخلية تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تحقيق الأمن في الفترة القادمة، مضيفاً أنه "تجب السيطرة بحزم على من يحاول حمل السلاح أو يعتدى على المنشآت العامة أو العسكرية".

وأكد أن الاعتصام حق لكل المواطنين، ولكن في الإطار الذي لا يؤثر على حياة المواطنين الآخرين، مضيفاً أن "هذا الأمر لا يتحقق في اعتصام رابعة العدوية الذي يؤثر على حياة سكان المنطقة".