سكان رابعة العدوية يتخذون خطوات تصعيدية إزاء الإخوان

أعلن سكان منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر مجموعة من الخطوات التصعيدية بعد أن تجاهل مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي الذين يعتصمون بالميدان، كافة مطالبهم.

وقال سكان رابعة العدوية - في بيان لهم الأحد - إنه "بعد أن استنفذنا كسكان كل الوسائل الحضارية ومحاولات التفاوض مع إدارة الاعتصام والمعتصمين لتخفيف الممارسات السلبية التي نتأذى منها كسكان المنطقة، حيث سبق وأن أصدرنا مجموعة من البيانات احتوت على هذه المطالب، وقمنا بوقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي لرفع هذه المطالب للرأي العام وأجهزة الدولة".

وأعلن البيان رفض السكان بقاء الاعتصام في منطقة رابعة العدوية، مطالبين اليوم بنقل الاعتصام فوراً خارج المناطق السكنية بمدينة نصر.

كما أعلن عن تدشين اللجنة التنسيقية لسكان رابعة العدوية المتضررين من الاعتصام، التي ستقوم بدءاً من اليوم بعمل توكيلات لمجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية مستعجلة لإلزام الدولة والجهات المسؤولة بنقل الاعتصام بشكل سلمي خارج نطاق المنطقة السكنية، ورفع الأذى الذي أصاب سكان المنطقة وشوارعها ومدارسها وحدائقها، مع التشديد على سلمية أي إجراءات يتم اتخاذها.

ودعا البيان كل سكان مدينة نصر والمتضامنين معهم بالتواجد غداً الاثنين في تمام الساعة 12 ظهراً أمام مكتب النائب العام لتقديم بلاغ جماعي كسكان مدينة نصر المتضررين من الاعتصام.

وأضاف: "ندعو كل المصريين والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية للتضامن مع مطالبنا المشروعة".

وتابع البيان: "نؤكد منعاً للمزايدات أننا مع حق التظاهر والاعتصام السلمي لأي مواطن مصري طالما التزم السلمية واحترم القانون وراعى الآداب والأخلاق العامة، وهذا ما لم يحدث باعتصام رابعة العدوية، الذي تحملنا بسببه كثيراً من العنت وتسبب في أضرار سكان المنطقة ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية أو الذهاب لأعمالهم".