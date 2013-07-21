محمد سلماوي: لا مصالحة في مصر قبل المحاسبة

قال الكاتب الكبير محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر، "إن الثورات لا تتصالح مع النظم التي تسقطها، وهذا لم يحدث في أي ثورة سابقة في العالم، وأي حديث عن عملية تصالح يجب أن يتضمن المحاسبة القضائية لمن تورط بأعمال عنف، وبعد ذلك تتم عملية المصالحة مع من لم يتورط فى العنف.

وأضاف في حواره مع برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء السبت 20 يوليو/تموز، "أعتقد أن عملية المصالحة لن تتم خلال الفترة الانتقالية الحالية بسبب المحاسبات القضائية التي ستجري لمن يدان، وأن المصالحة الحقيقية ستتم بعد انتهاء الفترة الانتقالية".

وتابع أن "الواقع الإخواني الذي عاشه الشعب المصري كان مريرًا، وتزايدت خلاله نسبة البطالة فى مصر من 12.5% إلى 13.2% ما يعني دخول أكثر من مليون شخص إلى سوق البطالة، كما ارتفع معدل الفقر من 23.5% إلى 25.5%، وتأثرت أسعار السلع الاستهلاكية سلبًا بانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار".

ومن جانبه، قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحافي، إنه "لا مصالحة مع الإخوان، وإنه يجب تطبيق القانون على من دعا إلى العنف، وإن جماعة الإخوان لا يوجد بها فكر إصلاحي أو حمائم وصقور، ويجب حظر أي حزب يقوم على أساس ديني، ومن يريد العمل الدعوي، عليه الابتعاد عن السياسة".