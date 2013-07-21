مسيرة نسائية بمحيط وزارة الدفاع للتنديد بأحداث المنصورة

انطلقت عقب صلاة ظهر الأحد من مسجد النور بالعباسية مسيرة نسائية ضمّت العديد من السيدات إلى محيط مبنى وزارة الدفاع، وذلك تنديداً بأحداث المنصورة التي راح ضحيتها أربع سيدات ونحو 200 مصاب، حيث حملن النظام الحالي وقوات الأمن ومجموعات البلطجية المسؤولية.

وقد أدت المتظاهرات صلاة الغائب على أرواح الشهيد وتجمعن في باحات المسجد ورفعن اللافتات المنددة، ورددن هتافات منها: "ارفع صوتك خدلك صورة قتلوا إخواتنا في المنصورة"، وأيضاً "لا لقتل النساء"، وكذلك "إذا لم تغضب لانتهاك الحرمات فمتى تغضب".

وقد اتجهت المسيرة بعد ذلك إلى ميدان العباسية، ووصلت إلى أمام جامعة عين شمس، حيث فوجئت بقيام قوات الجيش بإغلاق الطريق بالمدرعات والأسلاك الشائكة لمنع وصولها إلى مبنى وزارة الدفاع.

يُشار إلى أن محافظة المنصورة شهدت يوم الجمعة تظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول مرسي، تخللتها اشتباكات بين عناصر الإخوان وبين معارضي مرسي.