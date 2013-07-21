تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر قرار النائب العام بمنع التصرف في أموال قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وحازم أبوإسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم،

وذلك لجلسة 21 أغسطس المقبل للاطلاع على المستندات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد رضا.

ويأتي هذا القرار على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية أحداث الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بضبط وإحضار كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم، وذلك للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في التحريض على أعمال العنف الأخيرة بمنطقة ميدان رمسيس بعد تسلم النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أظهرت تورط المتهمين، في تحريض أنصارهم في الأحداث.