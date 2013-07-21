مقتل 3 من عناصر الشرطة المصرية برصاص مسلحين بالعريش

لقي 3 مجندين من أفراد الشرطة مصرعهم في 3 هجمات مختلفة شنها مسلحون، الأحد، على منشأة حكومية وقسمي شرطة في مدينة العريش بشمال سيناء.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، قال مصدر أمني بشمال سيناء إن الهجوم الأول نفذه مسلحون ملثمون على مبنى الرقابة الإدارية الذي يقع خلف قسم ثان العريش، وأسفر عن مصرع أحد جنود الحراسة، وهو مجند جيش اسمه إسلام محمد السيد (28 عاماً) بطلق ناري بالرأس، وتزامن معه هجوم ثانٍ على قسم ثالث العريش في شارع أسيوط، وقتل فيه أيمن حسن حسن محمد (40 عاما) بطلق ناري بالصدر.

وأضاف المصدر أن الهجوم الثالث شنَّه مسلحون على مبنى الإذاعة والتلفزيون بحي المساعيد، وأسفر عن مقتل المجند فادي علي منتصر بطلق ناري بالرقبة.

يُشار إلى أن سيناء تشهد موجة من الاضطرابات الأمنية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وزادة وتيرة الهجمات في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يونيو الجاري، وتقع جلّ الهجمات المسلحة بمدينة العريش ورفح بشمال سيناء.

وقد عزز الجيش المصري من وجوده في الآونة الأخيرة بضوء أخضر إسرائيلي بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام في سيناء، حيث دفع بعشرات الدبابات والمجنزرات والجنود تأهبا لعملية عسكرية وشيكة أطلق عليها فتح 2.

كما دفع الوضع الأمني المضطرب السلطات المصرية إلى غلق وهدم العديد من الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة ومصر.