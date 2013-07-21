"يسقط يسقط".. رد نساء مدينة نصر على أنصار مرسي

أظهر فيديو نشره موقع "اليوم السابع" على الإنترنت، ردود فعل نساء وسيدات مدينة نصر على مسيرة الإخوان وهي تمر بالشارع. وعبّرت النسوة في شرفات المنازل عن موقفهن باستعمال إشارة "يسقط"، من خلال إشارة "الأصبع إلى الأسفل"، للدلالة على رفض مسيرة الإخوان.

ووسط هتافات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، خطفت نساء محجبات في شرفات منازلهن، الأنظار بالتعبير عن رفضهن للمسيرة التي كانت تعبر شارع مدينة نصر، وانضم للنسوة بعض الأبناء والأزواج كما يظهر الفيديو، بينما أظهرت سيدة أخرى حماساً شديداً وهي تعلن موقفها الرافض لمسيرة الإخوان.

وشهدت مدينة نصر في وقت سابق مسيرة مؤيدة لمعارضي الرئيس المعزول، حيث انطلق الآلاف من ميدان الساعة بمدينة نصر في مسيرة تتجه إلى قصر الاتحادية، وحمل المتظاهرون علم مصر بطول نحو 50 متراً، وهتفت: "أنا مش كافر. أنا مش ملحد. يسقط يسقط حكم المرشد"، و"ارحل".

ووقتها خرج سكان شارع النزهة من الشرفات بالأعلام لتحية المتظاهرين، ورد المشاركون في المسيرة قائلين: "انزل انزل"، حسب ما أوردت صحيفة "الأهرام".