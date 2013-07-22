إحالة بلاغات سكان رابعة العدوية ضد مؤيدي مرسي للتحقيق

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغات التي قدمها سكان منطقة رابعة العدوية ضد المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي اتهموهم فيها بتهديدهم ونشر الفزع بين أبنائهم إلى نيابة مدينة نصر للتحقيق، بحسب صحيفة "الشروق".

وكان مقدمو البلاغات وعددهم 5 موكلين عن قاطني منطقة رابعة العدوية، قالوا إن الحالة التي يعيشها الأهالي أصبحت تهدد مستقبلهم، لافتين إلى أنها أصبحت كابوسا فظيعا يعيشه الأطفال، الذين لم يروا الشارع منذ بداية التظاهرات.

وطالب أهالي رابعة العدوية، النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هؤلاء المتظاهرين، وإعادة الأمن لهم مرة ثانية.

ويعتصم أنصار مرسي في ميدان رابعة بمدينة نصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من شهر يوليو الجاري، حيث يطالبون بعودته إلى الحكم مرة أخرى.



