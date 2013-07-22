الجيش الثالث بالسويس يحذر مشعلي الفتن من نفاد صبره

طالب الجيش الثالث الميداني بالسويس الفلسطينيين والسوريين المتواجدين بمحافظة السويس بعدم التدخل في الشأن الداخلي، محذراً إياهم من تعرّضهم للمساءلة القانونية في أشد أشكالها.

كما حذر في بيان اليوم مشعلي الفتن بالسويس ومن يعتدون على المواطنين من نفاد صبره، وإلا سيكون الرد بكل قوة من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء.

وقال في بيانه إلى شعب السويس: "نذكّركم بأنكم أبطال المقاومة الشعبية التي توحّدت مع جيشها الثالث الميداني لنصرة الوطن والعبور إلى النصر والاستقرار، وأنكم أول من أشعل شرارة الثورة وستكونون أول من يبنى المستقبل".

وجدّد الجيش الثالث الدعوة لجميع الطوائف بالسويس إلى المصالحة الشاملة، مؤكداً أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، ومطالباً بالاتحاد في صف واحد من أجل الحفاظ على المدينة، ومذكراً بضرورة التحلي بالصفات الكريمة والتمسك بنفحات شهر رمضان المبارك من أجل صلاح الأحوال والنفوس.

ودعا الجيش الثالث الفلسطينيين والسوريين وأي أجنبي وسط إخوانهم أهالي السويس إلى الالتزام بروح الأخوة الصادقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي حفاظاً على أنفسهم، وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية في أشد أشكالها.

وتمنّى الجيش الثالث الشفاء العاجل للمصابين جراء أحداث فجر اليوم بالسويس والتي أصيب خلالها 90 شخصاً، مجدداً الدعوة للمصالحة الوطنية الشاملة، ومناشداً مؤيدي الرئيس المعزول الحفاظ على الدم المصري وعدم إشعال نار الفتنة.