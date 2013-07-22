الجيش: نأتمر بأمر الشعب لأنه القائد والسيد

وجهت القوات المسلحة المصرية رسالة للشعب خلال حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية اليوم الاثنين بأن رجالها ليس لديهم هدف سوى تغليب المصلحة العليا للبلاد.

ونصت الرسالة على الاتي:

شعب مصر الأبى هذا هو جيشكم، هذه هى قواتكم المسلحة وهؤلاء رجالها وتلك هى رسالتهم يحملون أرواحهم على اكفهم فداء لكل حبة رمل من ثرى مصر المقدس.

ليس لديهم هدف سوى تغليب المصلحة العليا للوطن، وعلى الجميع أن يدركوا إن رجال جيش مصر كانوا ولا زالوا وسيظلون بإذن الله على قلب رجل واحد فمهما كانت تضحياتنا ومهما سالت دماؤنا ومهما فاضت أرواحنا لن تثنى إرادتنا ولن تطفأ نار عزيمتنا سنبقى دائما داخل إطار الإرادة الوطنية نأتمر بأمر الشعب فالشعب هو القائد وهو السيد.

أقسمنا ان يظل ولاؤنا المطلق لارض مصر ولشعبها نحمى إرادته ونصون قراره نفخر ونشرف ونعتز بإنتمائنا لهذه المؤسسة الوطنية العريقة كما أننا نشرف ونعتز ونتفاخر بأننا جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى لهذا الشعب الأبى.

