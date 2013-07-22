خبير دستوري: تعديلات الخبراء غير ملزمة للجنة الخمسين

قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، "إن تشكيل لجنة تعديل الدستور من عشرة أعضاء، يعد عددا كاف لإنجاز التعديل، وهذة اللجنة قادرة على وضع تصور كامل للدستور خلال مدة الشهر التي تم تحديدها".

وأضاف السنوسي، فى حواره مع برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث " مساء الأحد، إن المقترحات التي ستقدمها هذه المجموعة غير ملزمة للجنة الخمسين بعد تشكيلها لمناقشة بنود الدستور الجديد، وهناك توجه داخل اللجنة لتعديل أغلب مواد الدستور، ولن يكون التعديل جزئيا لبعض مواد الدستور، واللجنة كانت موفقة بشكل كبير في تشكيلها من فقهاء وقضاة وأساتذة القانون الدستوري.

وأشار إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2012 كانت أكبر من الصلاحيات المحددة في سابقيه، ولكن الإخوان روجوا الأكاذيب حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، ويجب النظر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد وتقليص تلك الصلاحيات، وتقليص الصلاحيات لصالح البرلمان والحكومة.

اعتراض من حزب النور

ومن جانبه قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، إن الحزب اعترض على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، بسبب عدم وجود آلية ديموقراطية لتشكيل هذه اللجنة، وإن التعديلات كان يجب أن تكون من خلال البرلمان بعد تشكيله ويناقش التعديلات ثم تعرض للشعب لكي يستفتى عليها.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية في برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث" مساء الأحد، إن اللجنة التي تم تشكليها هي لجنة مناسبة ومكونة من خبراء دستوريين وفقهاء، ولكن يجب أن تكون التعديلات بعد مراجعة كافة القوى السياسية دون إقصاء أي طرف، وأن نتجه إلى المصالحة.

وتابع: الجميع يتحدث الآن عن المادة الرابعة والمواد التي تخص الشريعة الإسلامية في الدستور، ولا يتحدث أحد عن المادة الثالثة التي تتيح لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم الخاصة، مضيفاً "مواد الشريعة في الدستور تم الاتفاق عليها من جميع الأطراف في أثناء وضع الدستور المعطل".