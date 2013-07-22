فيديو لهجوم الإخوان على ميدان التحرير بالأسلحة النارية

بثّ ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر هجوم عناصر من جماعة الإخوان على ميدان التحرير بالأسلحة النارية.

وكانت اشتباكات قد نشبت، عصر الاثنين 22 يوليو/تموز، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المشاركين في مسيرة خرجت من أمام دار القضاء العالي باتجاه السفارة الأميركية من جهة وبين المعتصمين في ميدان التحرير من جهة أخرى، عند مدخل كوبري قصر النيل وجامعة الدول العربية، استخدم خلالها الطرفان التراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش.

وتزايدت حدة الاشتباكات بين الجانبين بعدما تمركز معتصمي ميدان الحرير بالقرب من جامعة الدول العربية، في الوقت الذي اعتلى فيه المتظاهرون كوبري قصر النيل وطريق الكورنيش ناحية فندق سميراميس، فيما عجزت قوات الجيش عن وقف الاشتباكات وبدأت إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وإطلاق أعيرة صوتية لمنع أنصار مرسي من دخول محيط السفارة الأميركية ومحيط ميدان التحرير.