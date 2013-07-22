مقتل 4 مجندين و3 مدنيين في هجمات بشمال سيناء

أفادت مراسلة "العربية" عن مقتل 4 مجندين من الشرطة والجيش المصريين، و3 مدنيين في اشتباكات وقعت في مدينة العريش بشمال سيناء مساء أمس الأحد.

كما أسفرت اشتباكات وقعت في مدينة رفح بشمال سيناء عن إصابة 6 من أفراد الجيش ومدني من مدينة رفح، تم نقلهم إلى مستشفيي العريش العام والعسكري للعلاج، وذلك بمساعدة من الأهالي.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن مسلحين مجهولين أطلقوا قذائف "آر بي جيه" من بين زراعات النخيل على كمين الجيش أمام البنك الأهلي ونادي الشرطة على ساحل البحر بالعريش، كما نفذوا هجوما مماثلا على قسم ثاني العريش من ناحية البحر، وعلى النيابة العسكرية من أعلى عمارة سكنية مواجهة لمقر النيابة، وكذلك نقطة حرس الحدود بمنطقة غرناطة.

وقام أفراد الأمن، في عمليات تعقب واستهداف، بمحاصرة 4 مسلحين في العمارة السكنية التي اعتلاها المسلحون وشنوا منها هجماتهم، وتبادلوا إطلاق النار معهم.