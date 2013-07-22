مصر تقرر إعفاء السوريين من رسوم تأشيرات الدخول لأراضيها

قررت الحكومة المصرية منح السوريين تأشيرات الدخول إلى أراضيها مجاناً ودون أية رسوم قنصلية، وجاءت هذه الخطوة تجسيدا لمؤازرة مصر الكاملة للشعب السوري وحرصا منها علي تخفيف معاناته ومساعدته في محنته الحالية.

كانت مصر قد أعلنت منذ أسبوعين شروطا جديدة لحصول السوريين على تأشيرة الدخول بعد أن اتهمت بعض وسائل الإعلام السوريين بالمشاركة في الاشتباكات الدامية التي دارت بين أنصار مرسي والقوات المسلحة المصرية وهو ما تسبب في عودة عدة طائرات محملة بالسوريين إلي بلادهم مرة أخرى.

وقررت الحكومة المصرية العدول عن القرارات الأخيرة والسماح بمنح تأشيرات دخول مجانية للسوريين خاصة مع تفاقم الأوضاع و الصراع بالأراضي السورية، علما بأن السوريين كانوا لا يحتاجون أكثر من جواز السفر لدخول مصر.