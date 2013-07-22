هجوم على كمين الريسة بالعريش للمرة الـ42 منذ يناير 2011

هاجم مسلحون مجهولون كمين الريسة الواقع على الطريق الدولي، شرق مدينة العريش، ووقعت اشتباكات بين الطرفين لم تسفر عن إصابات حتى الآن.

وكان شهود عيان قد سمعوا صوت دوي انفجار ضخم فى مدينة رفح لم يتم تحديد مكانه حتى الآن، وسارعت طائرات الأباتشي التابعة للجيش المصري بالتحليق فوق مدينة رفح وفوق كمين الريسة في محاولة لملاحقة المسلحين.

ووفقاً لصحيفة "الدستور" أكد شهود العيان أن مسلحين استهدفوا الكمين من المناطق الجبلية المرتفعة المحيطة به، فقامت القوات من الشرطة والجيش بالرد عليهم ومطاردتهم حتى فروا هاربين.

وتقوم القوات حالياً بمطاردة المسلحين وتمشيط المناطق المحيطة، إلى جانب تفتيش السيارات المارة والتأكد من مستقليها.

وسبق أن تعرض هذا الكمين لإطلاق النار من مجهولين 41 مرة منذ ثورة يناير 2011، وكان آخرها أمس ضمن مجموعة من الأكمنة التي تمت مهاجمتها أمس، حيث يقع على الطريق الدولي بمدخل العريش الشرقي المؤدي إلى رفح، ويضم قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة.

إصابة مجند برصاص قناصة

من ناحية أخرى أصيب مجند في هجوم على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش في رفح مساء اليوم الاثنين، وقالت مصادر أمنية، "إن المجند حسين محمد أحمد (22 عاماً) أصيب بطلق ناري في الذراع الأيسر وتم نقله إلى مستشفى رفح المركزي لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان "إن قناصاً قام بإطلاق النار على المعسكر لليوم الثاني على التوالي، وأصاب مجندا، وكان الهجوم على المعسكر أمس قد أسفر عن إصابة 4 مجندين ومدني وضابط، وهي المرة الرابعة منذ 3 يوليو الجاري".