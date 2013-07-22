"جبهة الإنقاذ" تختار أميناً عاماً وتستعد للانتخابات

أعلن عزازي علي عزازي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني عن استمرار الجبهة، ودعمها لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، وفلسفة وجودها في هذه المرحلة، لدعم الشرعية الشعبية والثورية التي كان الشعب المصري فيها القائد والمُعلم.

وأضاف عزازى، خلال مؤتمر صحافى لجبهة الإنقاذ مساء الأحد بمقر حزب الوفد عن اختيار الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار أمينا عاما لجبهة الإنقاذ الوطني،

وأكد أن الجبهة لم تختر منسقاً عاماً لها خلفا للدكتور محمد البرادعي، مشيرا إلى أن حزب الوفد أبدى شكلا كبيرا من المرونة، وهو ما أدى إلى التوافق على قرارات الجبهة اليوم.

وأعلن عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور.

وأشار إلى أن الجبهة قررت تفعيل لجنة الانتخابات للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتعبر عن وحدة المجتمع.