إغلاق معبر رفح بمناسبة عطلة ذكرى ثورة 23 يوليو

أغلق ميناء رفح البري مع قطاع غزة أمام حركة العبور من الجانبين، وذلك بمناسبة عطلة عيد ثورة 23 يوليو، وفق ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وبلغ إجمالي عدد العابرين لميناء رفح البري أمس 650 شخصاً بين مصر وقطاع غزة، حيث وصل إلى البلاد قادماً من القطاع 335 فرداً، وغادر إليه 315 فرداً.

يذكر أنه تم تشغيل ميناء رفح البري طبقاً للآلية الجديدة اعتباراً من يوم 28 مايو/أيار 2011، وقد بلغ إجمالي عدد العابرين خلال هذه الفترة 893 ألفاً و860 فرداً، حيث وصل إلى البلاد قادماً من قطاع غزة 444 ألفاً و995 فرداً، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 448 ألفاً و865 فرداً.