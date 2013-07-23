الأزهر يدعو المصريين لإنجاح المصالحة الوطنية الشاملة

أعلن الأزهر الشريف دعمه الكامل لمبادرة المصالحة الوطنية الشاملة التي تنطلق غداً، ودعا كافة المصريين للمساهمة في إنجاحها دون إقصاء لأحد.

وقال الأزهر في بيان صحافي اليوم، انطلاقًا من المسؤولية الدِّينية والثوابت الوطنية للأزهر، وقيامًا بمسؤوليته التي ينتظرها منه الشعب المصري؛ تقديرًا لخطورة اللحظة، وأملاً في الخروج بالوطن من هذه الأزمة، يدعم الأزهر الشريف دعماً كاملاً مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة التي تنطلق غدًا دون إقصاء لأحدٍ، وبما يضمن جمع كلمة المصريين، ولم شملهم حول المصالح العُليا للوطن، وإعلائها على كلِّ ما سواها.

ودعا كلَّ المصريين أن يُساهموا ويُشاركوا جميعًا، أحزابًا وقوًى وتيارات سياسية ومجتمعية ومؤسَّسات، في إنجاح هذه المصالحة الوطنية المرجوَّة، والإقبال عليها بروح الصِّدق والإخلاص والشفافية والتجرُّد؛ لأجل تحقيق وحدة الشعب وأمنه وسلامته.

لقاء الطيب مع ممثلي حزب النور

وفي السياق نفسه، استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من يونس مخيون، والدكتور بسام الزرقا، ممثلي حزب النور، واستمع فضيلته باهتمام إلى رؤاهما فيما يتعلق بالمرحلة الراهنة والمصالحة الوطنية، ودور الأزهر الشريف في المرحلة القادمة.

وأكد الطيب استعداد الأزهر لبذل كافة الجهود من أجل إنجاح المصالحة، والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

نشر خطاب ديني وسطي

من ناحية أخرى التقى الدكتور أحمد الطيب، عدداً من شباب جبهة 30 يونيو، في لقاء دار حول عدد من المحاور على رأسها دور الأزهر الفترة المقبلة في نشر خطاب ديني وسطي غير متطرف يتم من خلاله معالجة الأخطاء التي تمت خلال المرحلة الماضية من محاولات إقحام الدين في الصراع السياسي.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، فقد أكدت جبهة 30 يونيو أنه تم التشديد خلال اللقاء على أهمية عدم ترك المجتمع فريسة لخطاب التشدد الذي ربما يزداد حدة في المرحلة المقبلة، وأن هذه فرصة وواجب حقيقي على الأزهر الآن أن يبدأ تصحيح كل ما شوّهه البعض بخطابه وممارساته عن الإسلام، باعتباره المنبر الحقيقي المعبر عن صحيح الإسلام ووسطيته واعتداله.

وأضافت الجبهة أن شيخ الأزهر أكد أنه سيجري عدداً من الاجتماعات ابتداءً من الغد مع وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للعمل على ذلك، وأيضاً من خلال قناة الأزهر التي ستنطلق قريباً، حيث أكد أن هناك بالفعل تأخراً في ظهور القناة، ولكن السبب في ذلك هو بعض الأمور اللوجستية والفنية، وأنه بالفعل تم التغلب عليها وأن القناة ستنطلق قريباً.