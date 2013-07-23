فيديو يظهر توعد "أنصار الإخوان" للمعتصمين بالتحرير

بثّ ناشطون مصريون شريط فيديو على الإنترنت يظهر جزءاً من الاشتباكات التي جرت في محيط ميدان التحرير ليل الاثنين/الثلاثاء بعد محاولة مجموعة من أنصار الإخوان لاقتحام ميدان التحرير، حيث يعتصم معارضو الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويظهر الشريط أيضاً من قيل إنهم من جماعة الإخوان يتوعّدون المعتصمين، حيث قال أحدهم: "والله لنمسحهم من على وجه الأرض، سنمسحهم سنمسحهم"، وقال آخر: "هؤلاء يتظاهرون في حماية الشرطة".

وهدّد متظاهرون مؤيدون لجماعة الإخوان بتأجيج البلطجية، كما هددوا بقتل المعتصمين في ميدان التحرير.

وكانت اشتباكات قد نشبت، عصر الاثنين 22 يوليو/تموز، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المشاركين في مسيرة خرجت من أمام دار القضاء العالي باتجاه السفارة الأميركية من جهة وبين المعتصمين في ميدان التحرير من جهة أخرى، عند مدخل كوبري قصر النيل وجامعة الدول العربية، استخدم خلالها التراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش.