البنتاغون: أوباما قرر تأجيل تسليم مقاتلات "إف 16" لمصر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء 24 يوليو/تموز، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر تأجيل تسليم مقاتلات "إف 16" لمصر، بسبب الوضع غير المستقر في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جورج ليتل في تصريح صحافي: "أخذاً بعين الاعتبار الوضع في مصر نعتبر أن تسليم طائرات اف-16 لن يكون مناسباً في الوقت الحاضر".

وأضاف أن أوباما اتخذ القرار بموافقة فريق الأمن القومي بالإجماع، فيما أكد أن مناورات "النجم الساطع" مع مصر ستجري في موعدها.

يذكر أن الغموض يحيط بموقف الولايات المتحدة الأميركية من الأحداث الأخيرة في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي، حيث لم يتخذ أوباما قراراً صريحاً بدعم ثورة 30 يونيو.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قرر الإبقاء على المساعدات والمعونات العسكرية منها والاقتصادية التي طلبها الرئيس أوباما لمصر ولكن بشروط منها إجراء انتخابات ديمقراطية.

ووافقت اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية بمجلس الشيوخ على مبالغ المعونة التي طلبها الرئيس أوباما لمصر للسنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول وهي1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية وهي نفس مستويات المعونة هذا العام.

