المسلماني: الشرعية الثورية أساس المرحلة الانتقالية

أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، أن الشرعية الثورية أساس المرحلة الانتقالية في مصر.

وقال المسلماني في تصريح مقتضب له مساء اليوم الثلاثاء، "إن الخارجين عن الثورة يحرثون في البحر" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

من ناحية أخرى، ذكرت "اليوم السابع" أن مؤسسة رئاسة الجمهورية قامت بتوجيه دعوة إلى جماعة الإخوان المسلمين لحضور أولى جلسات المصالحة الوطنية، التى ستعقد غدا بمقر قصر الاتحادية الرئاسي.

وقال مصدر رئاسي رفيع المستوى للجريدة، "إن دعوة الرئاسة شملت أيضا حزب النور السلفي وكافة القوى الدينية"، مشيراً إلى أن الرئاسة حتى الآن لم تتلق تأكيداً بالحضور أو الرفض من أي منهم.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الرئاسة حريصة كل الحرص على مشاركة كل الفصائل السياسية في عملية المصالحة، للمرور بالمرحلة الانتقالية بسلام، موضحا أنه في صباح غد ستكون كافة الأمور اتضحت بالنسبة للمشاركين أو المنسحبين.