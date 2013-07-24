النيابة المصرية تأمر بالقبض على مرشد الإخوان و8 قياديين

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، الأربعاء 24 يوليو/تموز، بإلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وثمانية قياديين بالجماعة للتحقيق معهم في التحريض على العنف، وذلك بحسب ما ورد في وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وجاء القرار بعد ساعات من دعوة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي المصريين للاحتشاد في الشوارع يوم الجمعة المقبل لتفويضه بمواجهة ما سمّاه "العنف والإرهاب".

وشملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين كلاً من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والداعية محمد عبدالمقصود، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد للجماعة، وجمال عبدالهادي وعبدالله بركات (عضوا الجماعة ومن كبار الدعاة بها)، وباسم عودة وزير التموين السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق.

وجاء قرار النائب العام في ضوء ما كشفت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة العامة بشأن أحداث العنف والاشتباكات الدامية التي جرت بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية على مدى اليومين الماضيين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين من قيادات الإخوان المطلوب ضبطهم أصدروا تعليمات مباشرة لعشرة من قيادات جماعة الإخوان بقليوب لحشد وتجميع مجموعات مسلحة، وتوجيههم لقطع الطريق السريع وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات والتلويح بالعنف واستخدام القوة، بقصد نشر الفوضى وتكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة وترويع المواطنين، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".