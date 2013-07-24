تمرد تدعو المصريين لتلبية دعوة الجيش والعريان يسخر منها

دعت حملة "تمرد" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جموع الشعب المصري للاحتشاد في ميادين مصر يوم الجمعة القادمة، والمطالبة رسمياً بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ودعم القوات المسلحة المصرية في حربها القادمة ضد الإرهاب، مع تطهير أرض مصر من عملاء الوطن، معلقة: "سنحارب الإرهاب شعباً وجيشاً".

وفي سياق متصل انتقد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كلمة الفريق عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، وقال: "إن الفريق عبدالفتاح السيسي قال وجهة نظره وحكي روايته، ومن حق الشعب أن يستمع إلى وجهة النظر الأخرى من نفس المنبر".

وتساءل: "أليس هناك رجل رشيد ينصحه بإخراج الرئيس الشرعي الذي أعطاه غالبية المصوتين أصواتهم في انتخابات حرة ليقول كلمته؟".

وأضاف من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيخرج الملايين فعلاً لكن ليقولوا لقادة الانقلاب، كما يقولون منذ 28/6/2013: ضد الانقلاب ومع الشرعية".

واعتبر د. العريان دعوة الفريق السيسي الشعب المصري للتظاهر يوم الجمعة القادمة لتفويض الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب والعنف أنه "استنجاد بالناس لا يغني عنك شيئاً، ولو كان لما سمّاه "الانقلاب" مؤيدون لنزلوا من قبل. تهديدك لن يمنع الملايين من الحشد المستمر والشعب قال كلمته ضد اﻻنقلاب ومع الشرعية الدستورية والديمقراطية".

كما استنكر الدكتور حسن البرنس، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الخطاب الذي ألقاه الفريق عبدالفتاح السيسي والذي عرض خلاله تفاصيل لقاءاته مع الرئيس السابق محمد مرسي، بشأن مبادرات الصلح الوطني والتي لم يستجب لها، أو يحاول وضع حلول للأزمة.

وقال البرنس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وقف قائد الانقلاب الدموي يفتري على الرئيس الشرعي الذي قام هو باختطافه، وأغلق الانقلابون كل وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس الشرعي حتى لا تظهر الحقيقة للناس".

وأكد أن الشعب المصري لن ينخدع وسيفشل الانقلاب، مضيفاً: "يوم الجمعة مليونيات تهتف ضد مذابح الساجدين عند الحرس الجمهوري، وضد من قتلوا الفتيات في المنصورة، وستظل سلميتنا أقوى من رصاص كل انقلابي غادر".