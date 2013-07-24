جون كيرى يؤكد الدعم الأميركي للحكومة المصرية

‏أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري مجدداً لنائب الرئيس المصري ‏المؤقت، الدكتور محمد البرادعي، ووزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، مساندة الولايات المتحدة للشعب ‏المصري خلال هذا الوقت المهم، ودعمها للانتقال إلى نهج شامل وحكومة مدنية منتخبة ‏ديمقراطيا في مصر، مشيرا إلى أن بلاده تركز على التعجيل بعودة مصر إلى حكومة منتخبة ‏ديمقراطيا، نقلا عن تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأربعاء 24 يوليو/تموز.‏

وجاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر ساكى، حول اتصالين هاتفيين ‏قالت إن "كيري أجرى أحدهما مع البرادعي الاثنين، والثاني مع فهمي الخميس ‏الماضي، بعد أداء مجلس الوزراء الجديد لليمين الدستورية، حيث بحث معهما طائفة واسعة من ‏القضايا، بما في ذلك العملية الانتقالية في مصر وغيرها من القضايا الإقليمية".

وأوضحت أن كيري أكد مجددا دعم الولايات المتحدة للانتقال إلى نهج شامل وحكومة مدنية ‏منتخبة ديمقراطيا في مصر.‏ كما أشارت إلى أن كيري أعرب عن قلقه إزاء مستويات الاعتقالات واتخاذ إجراءات ‏صارمة ضد وسائل الإعلام.‏

ونوهت بأن كيري اتفق مع البرادعي وفهمي على البقاء على اتصال منتظم طوال العملية ‏الانتقالية‎.‎

وقالت ساكى إن "كيري أعرب للبرادعي عن إيمان واشنطن بضرورة معاملة من تم احتجازهم في ‏إطار احترام سيادة القانون"، مشيرة إلى أن هذه العملية تشمل أمن وسلامة الرئيس المعزول محمد ‏مرسي.‏

وفيما يتعلق بمستجدات تقييم الموقف الأميركي لما حدث في مصر في الفترة الأخيرة، قالت ‏ساكى إننا "نركز على التعجيل بعودة مصر إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا بما يتفق مع ‏متطلباتنا القانونية ومصالح أمننا القومي".‏