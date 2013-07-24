جون كيرى يؤكد الدعم الأميركي للحكومة المصرية

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري مجدداً لنائب الرئيس المصري المؤقت، الدكتور محمد البرادعي، ووزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، مساندة الولايات المتحدة للشعب المصري خلال هذا الوقت المهم، ودعمها للانتقال إلى نهج شامل وحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في مصر، مشيرا إلى أن بلاده تركز على التعجيل بعودة مصر إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، نقلا عن تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأربعاء 24 يوليو/تموز.
وجاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر ساكى، حول اتصالين هاتفيين قالت إن "كيري أجرى أحدهما مع البرادعي الاثنين، والثاني مع فهمي الخميس الماضي، بعد أداء مجلس الوزراء الجديد لليمين الدستورية، حيث بحث معهما طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك العملية الانتقالية في مصر وغيرها من القضايا الإقليمية".
وأوضحت أن كيري أكد مجددا دعم الولايات المتحدة للانتقال إلى نهج شامل وحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في مصر. كما أشارت إلى أن كيري أعرب عن قلقه إزاء مستويات الاعتقالات واتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام.
ونوهت بأن كيري اتفق مع البرادعي وفهمي على البقاء على اتصال منتظم طوال العملية الانتقالية.
وقالت ساكى إن "كيري أعرب للبرادعي عن إيمان واشنطن بضرورة معاملة من تم احتجازهم في إطار احترام سيادة القانون"، مشيرة إلى أن هذه العملية تشمل أمن وسلامة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفيما يتعلق بمستجدات تقييم الموقف الأميركي لما حدث في مصر في الفترة الأخيرة، قالت ساكى إننا "نركز على التعجيل بعودة مصر إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا بما يتفق مع متطلباتنا القانونية ومصالح أمننا القومي".