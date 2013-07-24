خبراء: السيسي يستبق مخطط الإخوان لحرق القاهرة

توالت ردود الأفعال على خطاب الفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي طلب من خلاله منح القوات المسلحة المصرية، إذناً شعبياً بمواجهة العنف والإرهاب والتخريب الذين تقوم به جماعة الإخوان.

قال أمين محمد أمين، مدير تحرير صحيفة الأهرام إن خطاب الفريق السيسي مرتكز على بث روح المصالحة، وتطبيق القانون، لأن الشعب المصري والدين الإسلامي يرفض العنف بكل أشكاله، وإننا نختلف في الكلمة ولا نختلف بالدم.

وأشار أمين أن جماعة الإخوان تسعى لزرع الفتنه بين أطياف الشعب المصري الذي يعيش بود وسلام منذ ثورة 1919، وأضاف أنه من البديهي أن الجيش لن يقف مكتوف اليدين، وأن هذه المؤسسة لم تقم بانقلاب عسكري، بل نفذت أوامر الشعب المصري.

وأشار أمين إلى أن الجميع يعلم أن حكم الإخوان لن يعود مهما كانت الظروف والتداعيات، وستنتهي هذه الحركة في مصر وفي الدول المجاورة، بحسب رأيه.

الجيش سيتحرك الجمعة لحماية مصر

من جانب آخر قال سامح سيف اليزل، مركز الجمهورية للدراسات، إن هناك خطة من الإخوان لإيهام الشعب والخارج بأن هناك انشقاقا في صفوف الجيش، ولكنهم يجب أن يعلموا أن الجيش على قلب رجل واحد، "نحن نعلم أن هناك ملابس مزيفة وأسلحة تستعملها خلايا الإخوان النائمة التي تسعى لخلق الفتنة وإطلاق عمليات إرهابية باسم الجيش".

وأضاف اليزل أن السيسي عبّر عن إرادة الشعب وأعلن أنه سيتحرك يوم الجمعة لحماية مصر من المخطط الإخواني، وأن الفريق أوصل رسالة واضحة مفادها أن الجيش لم يستعرض قوته في التعامل مع الوضع الحالي والإرهاب الإخواني.

الإرهابيون يجوبون شوارع مصر

من جهته قال جمال فهمي، عضو جبهة الإنقاذ، إن الجيش المصري هو خادم لمصالح وإرادة الشعب المصري، فهو تدخل عند نزول الملايين في 30 يونيو، لمواجهة مشروع فاشي وإرهابي وجماعة لا علاقة لها بالدين والأخلاق.

ويضيف إني أتوقع أن دعوة السيسي سوف تكون لها استجابة كبيرة من الشارع لأن جماعة الإخوان عبارة عن خطر وجودي يهد استقرار المجتمعات

خطة استباقية

الباحث في الشؤون الأمنية، إيهاب يوسف يرى أن خطاب الفريق هو حرب استباقية واضحة لمنع انزلاق المجتمع المصري في حمام الدم، وأن طلب الجيش سيكون محل ترحاب الشعب المصري، لأن سبق له أن حمى ملايين المصريين في يناير وفي يونيو.

وتوقع يوسف أن العمليات الإرهابية من الإخوان ستكون مؤلمة وقاسية، ولكنه يقول: إن الأجهزة الأمنية المصرية احترفت التعامل مع هذا النوع من العمليات.

وأضاف يوسف أن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان معروف، وهم يتصرفون بمثل هذه الطريقة لأنهم فقدوا سيطرتهم على الأرض، وأنهم سيتبعون نظرية الأرض المحروقة" ولكن الخطة لن تنجح في مصر.