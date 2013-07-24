خطة أمنية غير مسبوقة للداخلية لتأمين تظاهرات الجمعة

شهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع مساعديه، لتأمين المظاهرات المقرر أن تشهدها ميادين مصر الجمعة المقبلة لمكافحة الإرهاب، ووضع خطة أمنية شاملة لتأمين المظاهرات والتصدي بقوة وحزم لأي محاولة للاعتداء على المتظاهرين أو الحيلولة دون قيامهم بممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

جاء ذلك عقب انتهاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، من إلقاء كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي بالإسكندرية.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية إنه سيتم لأول مرة إشراك إدارة خيالة الشرطة في خطة التأمين، بالإضافة إلى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية الى مناطق الاحتشاد، وتزويدها بالكلاب الخاصة بالكشف عن المفرقعات في إطار تأمين المتظاهرين.

وأكدت المصادر أن خطة وزارة الداخلية لتأمين المظاهرات تشمل تكثيف التواجد الأمني بمحيط ميدان التحرير، وقصر الاتحادية لتأمين المتظاهرين والحيلولة دون أي محاولات للاعتداء عليهم، وذلك فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.

كما تشمل الخطة تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.

كما شملت الخطة أيضاً قسماً خاصاً لتأمين المراكز التجارية الشهيرة والبنوك ومحلات الصرافة.